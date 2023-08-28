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        Kadınların saç saça kavgası kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:04 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:05
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        Kadınların saç saça kavgası kamerada
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        Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da bir parkta tartışan 2 kadın, çocukların gözü önünde saç saça baş başa kavga etti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parkta karşılaşan 2 kadın, çocukların gözü önünde tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada kadınlar, saç saça baş başa kavga etti. Araya giren parkın güvenlik görevlileri de kadınları ayıramadı. Çocukların 'Anne yapma' demesine aldırış etmeyen kadınlar, birbirlerini yere yatırıp, tekme tokat vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kadınlar ayrılıp, sakinleşti. O anlar, cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

        2023-08-28 12:03:54

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