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        Adana´da sağanak hazırlıksız yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:43 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:44
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        Adana´da sağanak hazırlıksız yakaladı
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        Nuri PİREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da etkili olan sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dışarıda yağmura yakalananlar bina altlarına sığındı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün sağanak uyarısının ardından sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yağışlar etkili oldu. Pozantı ilçesi Kamışlı Mahallesi´nde düşen yıldırım orman yangınına neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı´nda ise saat 15.00´da başlayan fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç, otomobilin üstüne düştü. Otomobilin ön kısmında hasar oluştu.

        Kent merkezinde ise saat 16.00´da sağanak başladı. Dışarıda sağana hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina altlarına sığındı. Yağışın gece saatlerinde son bulacağı, yarından itibaren de hava sıcaklıklarının yeniden artacağı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

        2023-08-28 16:42:35

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