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        Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:58 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:59
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        Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
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        Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da sulama kanalında kadın cesedi bulundu. Kadının kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Bahar Caddesi´nde bugün saat 16.30 sıralarında sulama kanalında kadın cesedinin sürüklendiğini görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği´ne bağlı ekipler, cesedi kıyıya çıkardı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI

        2023-08-28 17:57:59

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