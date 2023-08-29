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        Aile yemeğinde ağabeyini, annesini, yengesini ve 2 yeğenini tabancayla vurup, intihara kalkıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 20:20 Güncelleme: 29.08.2023 - 20:21
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        Aile yemeğinde ağabeyini, annesini, yengesini ve 2 yeğenini tabancayla vurup, intihara kalkıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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        Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'da uyuşturucu bağımlısı Burak Yalçınkaya (29), aile fertleriyle mangal yaktıkları sırada çıkan tartışmada ağabeyini, annesini, yengesini ve 2 yeğenini tabancayla vurup, aynı silahı başına dayayıp ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Olayda, şüphelinin ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı 5 kişinin tedavisi sürüyor.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi´nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Yalçınkaya, ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya, yengesi Esra Yalçınkaya ve yeğenleri Elif ile Yağmur Yalçınkaya, ailece yemek yemek için mangal yaktı. Bu sırada aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Belinden tabancasını çıkaran Burak Yalçınkaya, tüm aile fertlerine tabancayla ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı aile fertleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şüphelinin ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yalçınkaya´nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Ağır yaralanan Burak, annesi Hacer, yengesi Esra ve yeğenleri Elif ile Yağmur Yalçınkaya´nın ise hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Eser PAZARBAŞI

        2023-08-29 20:19:19

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