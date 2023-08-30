Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Otomobilin bagajındaki valizlerde 14,5 kilo esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 09:55 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin bagajındaki valizlerde 14,5 kilo esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajındaki valizlerden 14 kilo esrar ile 490 gram esrar tozu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Veysi D. (33), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu´nda şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagajdaki valizlerde 14 kilo esrar ile 490 gram esrar tozu ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Veysi D., gözaltına alındı. Emniyete götürülen Veysi D. ifadesinde, borcunu ödemek için uyuşturucuyu taşıdığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysi D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-08-30 09:54:22

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adana'da otomobilde 14 kilo 490 gram esrar ele geçirildi
        Adana'da otomobilde 14 kilo 490 gram esrar ele geçirildi
        Aile yemeğinde ağabeyini, annesini, yengesini ve 2 yeğenini tabancayla vuru...
        Aile yemeğinde ağabeyini, annesini, yengesini ve 2 yeğenini tabancayla vuru...
        Adana'da ağabeyini öldüren, 4 akrabasını yaralayan şahıs intihar girişimind...
        Adana'da ağabeyini öldüren, 4 akrabasını yaralayan şahıs intihar girişimind...
        Adana Ticaret Borsası
        Adana Ticaret Borsası
        Cimnastik Milli Takımına Adana'da çiftetelli ile karşılama
        Cimnastik Milli Takımına Adana'da çiftetelli ile karşılama
        Adana'dan üniversite öğrencileri "Umut Işığı" adlı dron projesiyle TEKNOFES...
        Adana'dan üniversite öğrencileri "Umut Işığı" adlı dron projesiyle TEKNOFES...