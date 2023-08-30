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        Wouter Vrancken: Maç boyunca etkili bir şekilde oynamamız lazım

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 21:23 Güncelleme: 30.08.2023 - 21:24
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        Wouter Vrancken: Maç boyunca etkili bir şekilde oynamamız lazım
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        Can ÇELİK-Anıl ATAR/ADANA, (DHA) UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Belçika ekibi Genk, Adana´ya geldi. Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken ve futbolcu Alieu Fadera maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi´nde Play-Off Turu ilk maçında Adana Demirspor´u evinde 2-1 yenen Genk, yarınki rövanş maçı için Adana´ya geldi. Belçika ekibinde teknik direktör Wouter Vrancken ve futbolcu Alieu Fadera, Yeni Adana Stadı´nda yapacakları antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        VRANCKEN: OYUNCULARIM, ATEŞLİ TARAFTAR ÖNÜNDE OYNAMAYI SEVİYOR

        İlk maçta evlerinde daha baskın oynayarak kazandıklarını dile getiren Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken, "Burada durumun farklı olacağını biliyorum. Genç bir ekiple oynuyoruz. Oyuncularımız ateşli taraftarın önünde oynamayı seviyor. Kolay olmayacak. Çünkü sadece ateşli taraftar önünde değil çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Elimizden geleni yapıp en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız. Buranın hava koşullarına kısa sürede ayak uydurmak zor. Maç esnasında oyuncularımızın vücut ısısını dengede tutmak adına elimizden geleni yapacağız. Su desteği vereceğiz. Daha önceki elemeler ve geçen haftaki maçta iyi mücadele verdik. Ama tam olarak istediğimiz seviyede değiliz. Açıkçası bunu arttırmamız ve yarın maç boyunca etkili bir şekilde oynamamız lazım" diye konuştu.

        FADERA: SICAK HAVA SORUN DEĞİL

        Futbolcu Alieu Fadera ise ufak bir sakatlığının olduğunu ama atlattığını belirterek, "Yarınki maça tamamen hazırım. Deplasmandayız ve nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Onların taraftarlarını biliyoruz. Sıcak hava problemini konuşmak istemiyorum çünkü sorun olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

        Genk takımı, basın toplantısının ardından Yeni Adana Stadı´nda antrenman yaparak hazırlıklarını tamamladı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken´in konuşması

        -Futbolcu Alieu Fadera´nın konuşması

        -Genk antrenmanından detaylar

        DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Anıl ATAR

        2023-08-30 21:22:24

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