Tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdü

Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde Akif Kolbar, tartıştığı komşusu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Görbeyaz Mahallesi Köyseki mevkisinde meydana geldi. Akif Kolbar, ismi öğrenilemeyen komşusu ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kolbar, komşusunun silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Kolbar, kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Kolbar'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Kolbar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-08-30 23:43:30