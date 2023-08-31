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        Aile yemeğinde amcası tarafından vurulan Yağmur da kurtarılamadı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 02:35 Güncelleme: 31.08.2023 - 02:35
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        Aile yemeğinde amcası tarafından vurulan Yağmur da kurtarılamadı (2)
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        CİNAYET ŞÜPHELİSİ DE ÖLDÜAdana'da yemeğe davet ettiği ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya ve 6 yaşındaki yeğeni Yağmur Yalçınkaya'yı tabancayla vurarak öldürüp, annesi Hatice, yengesi Esra  ve diğer yeğeni Elif'i (9) yaralayan, sonrasında ise başına dayadığı tabancayı ateşleyen Burak Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Burak Yalçınkaya'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan hastanede tedavisi devam eden Hatice, Esra ve Elif Yalçınkaya'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-08-31 02:34:23

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