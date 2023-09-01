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        Adana Demirspor-KRC Genk maçının ardından

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 01:16 Güncelleme: 01.09.2023 - 01:17
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        Adana Demirspor-KRC Genk maçının ardından
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        Can ÇELİK-Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Adana Demirspor, KRC Genk'i konuk etti. Adana Demirspor, 90 dakikasını ve uzatmalarını 1-0 önde bitirdiği mücadeleyi penaltı atışları sonucunda 5-4 kaybederek elendi. Maçın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren teknik direktör Patrick Kluivert, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

        Sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirten Kluivert, "Maça iyi başladık. Baskı kurduk ve golü bulduk. Sonrasında da güzel bir maç oldu. Hızlı bir maç vardı. Futbolcularımızla gurur duyuyoruz. Penaltılarla kaybetmek acı bir tat bıraktı. Rakibimiz de birkaç şans buldu. İkinci yarı etkilerini arttırdılar. Artık lige ve kupaya yoğunlaşacağız. Elimizden geleni yaparak en iyi sonuçları almaya çalışacağız. Maçta yorgun düşülen anlar oldu. Bu da normal ama bir bahane değil. Oyuncu değişikliği haklarını maçın gidişatına göre kullandık. Beklediğimizin dışında sakatlıklar oluştu. Bundan sonrası için daha çok çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        VRANCKEN: ADANA DEMİRSPOR'U İYİ MÜCADELESİNDEN DOLAYI KUTLUYORUM

        Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken ise Adana´da sıcak havanın yoğun etkisi nedeniyle her iki takımın da mücadele sırasında zorlandığını belirtti.

        Turu geçtikleri için mutlu olduklarını kaydeden Vrancken, "Adana Demirspor´u iyi mücadelesinden dolayı kutluyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Patrick Kluivert´in açıklamaları

        Wouter Vrancken´in açıklamaları

        DHA-Spor Türkiye-Adana Can ÇELİK-Gökhan KESKİNCİ

        2023-09-01 01:15:47

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