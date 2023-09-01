Adana'da, palet imalathanesinde çıkan yangın korkuttu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da tahta palet imalathanesindeki yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın, 02.00 sıraların Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde tahta palet üretiminin yapıldığı tesiste meydana geldi. Tesisten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler açık alanda depolanan paletlerden yükselen alevlere tazyikli ve köpüklü su ile müdahale etti. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 TOMA da söndürme çalışmasına destek için bölgeye gönderilirken ekipler, evlerin ve bir ilkokulun arasında bulunan tesisteki alevlerin çevreye sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf etti.

İtfaiye ve polis ekiplerinin, yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ölü ve yaralının bulunmadığı yangının çıkış nedeni, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının ardından gerçekleştireceği inceleme sonucu belli olacak. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2023-09-01 05:18:14