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        Balkona çağırıp, tabancayla başından vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 05:41 Güncelleme: 01.09.2023 - 05:42
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        Balkona çağırıp, tabancayla başından vurarak öldürdü
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        Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da Ç.Ş., sokaktan seslendiği husumetlisi yabancı uyruklu Mahmud Dahi'yi (27) evin balkonuna çıktığı an tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay, saat 03.30 sıralarına Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetlisi Suriye uyruklu Mahmud Dahi'nin evinin önüne gelen şüpheli Ç.Ş., sokaktan kendisine seslendi. Balkona çağırdığı Dahi'yi tabancayla başından vuran Ç.Ş., ardından olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin ardından Dahi'yi başından vurulmuş halde yerde yatarken gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Dahi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

        2023-09-01 05:40:24

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