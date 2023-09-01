BALKONA ÇAĞIRIP, TABANCAYLA BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

ADANA'da Ç.Ş., sokaktan seslendiği husumetlisi yabancı uyruklu Mahmud Dahi'yi (27) evin balkonuna çıktığı an tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay, saat 03.30 sıralarına Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetlisi Suriye uyruklu Mahmud Dahi'nin evinin önüne gelen şüpheli Ç.Ş., sokaktan kendisine seslendi. Balkona çağırdığı Dahi'yi tabancayla başından vuran Ç.Ş., ardından olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin ardından Dahi'yi başından vurulmuş halde yerde yatarken gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Dahi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Olay yerindeki polisler

İnceleme polisinin çalışması

Uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alan polis

Olayın yaşandığı ev

Polisi balkonda inceleme yapması

Genel ve detay görüntülerHaber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana / Seyhan Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

2023-09-01 05:41:26