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        Minibüsteki mobilyaların içinden 58 kilo esrar çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 09:59 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:00
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        Minibüsteki mobilyaların içinden 58 kilo esrar çıktı
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        Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da narkotik polisinin otoyolda takibe alıp, uygulama noktasında durdurduğu minibüsün bagajındaki mobilyalar içinde 58 kilo 574 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü Tolga U. (41), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu´nda takibe aldığı  bir minibüsü, uygulama noktasında durdurup, narkotik dedektör köpeği `Tinga´ ile arama yaptı. Tinga´nın, minibüste yüklü mobilyalara tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 58 kilo 574 gram esrar ele geçirildi, sürücü Tolga U., gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tolga U., ifadesinde, uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu kabul edip, pişmanlığını dile getirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-09-01 09:58:43

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