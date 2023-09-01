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        Mağdur edildiği iddiasıyla, tüfekle iş yerini bastı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 17:51 Güncelleme: 01.09.2023 - 17:52
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        Mağdur edildiği iddiasıyla, tüfekle iş yerini bastı
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        ADANA,(DHA)ADANA'da mağdur edildiği iddiasıyla kredi çekmeden ev sahibi olma imkanı sağlayan iş yerini pompalı tüfekle basan şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kredisiz, tasarruf finansmanıyla ev sahibi olma imkanı tanıyan bir iş yerini pompalı tüfekle basan şüpheli, taşkınlık çıkardı. "Paramı verin" diyerek çalışanları tehdit eden şüpheli, paniğe neden oldu. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, tüfeğini vermesi için şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra silahını polislere veren şüpheli, gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheli, Yarbaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

        Yaşanan panik anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

        2023-09-01 17:50:54

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