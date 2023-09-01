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        Adanaspor - Kocaelispor: 0-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 23:34 Güncelleme: 01.09.2023 - 23:35
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        Adanaspor - Kocaelispor: 0-2
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        Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA)-

        STAT: Yeni Adana

        HAKEMLER: M. Ali Meteoğlu, Serdar Soydan, Emre Doğu

        ADANASPOR: Arda Akbulut, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Harun Alpsoy (Dk. 60 Teteh), Dabo, Champness (Dk. 89 Batuhan Yılmaz) Diakite, Ayuk, Metehan Altunbaş

        KOCAELİSPOR: Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Onur Atasayar (Dk. 85 Emir Ortakaya), Mesut Can Tunalı (Dk. 64 Serhat Doğukan Taşdemir), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 54 Barış Alıcı), Candeias, Amaral (Dk. 64 Emre Nefiz), Cem Ekinci, Tanque (Dk. 85 Atabey Çiçek) 

        GOLLER: Dk. 11 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 90+8 Barış (Kocaelispor)

        SARI KART: Burak Öksüz (Kocaelispor)

        KIRMIZI KART: Dk. 30 Diakite (Adanaspor)

        Kocaelispor, 1'inci Lig´in 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

        11'inci dakikada Kocaelispor´da Yusuf Çelik, orta alanda önüne aldığı topu sürerek solundaki Cihat ile oynadı. Cihat'ın ceza sahası yayının dışından kaleye gönderdiği top sol üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

        21'inci dakikada Kocaelispor´da Candeias topu kafasıyla içeri çevirdi ancak Adanaspor savunması topu uzaklaştırdı.

        30'uncu dakikada Adanaspor´da Diakite, rakibine arkadan yaptığı müdahale sonunda ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Mücadelenin ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 

        49'uncu dakikada Kocaelispor´da sağdan Oğuz´un açtığı ortada Cem topu kaleye gönderdi. Ancak Adanaspor savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

        67'nci dakikada Adanaspor´da Fatih Kurucuk´un ceza sahası yayından kaleye çektiği sert şut auta çıktı.

        90+8'inci dakikada Kocaelispor'da hızlı gelişen atakta Candeias topu ceza sahasındaki Barış'a gönderdi. Sağ çaprazda boş pozisyonda topa dokunan Barış, takımının ikinci gölünü kaydetti: 2-0.

        Kocaelispor karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. 

        DHA-Spor Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

        2023-09-01 23:33:01

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