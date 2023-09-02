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        Kaldırımda telefonla konuşan kişiye çifte tabancalı infaz kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:07
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        Kaldırımda telefonla konuşan kişiye çifte tabancalı infaz kamerada
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        Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da bir süre önce cezaevinden çıkan İbrahim Taşkıran'ın (42) çocuklarının yanında kasklı şüphelinin çifte tabancalı saldırısında hayatını kaybettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Taşkıran'ın bir süre önce sosyal medya hesabından, 'Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

        Olay, dün gece yarısı sıralarında, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda eşi ve çocuklarının yanında telefonla konuşan, otomobil alım-satımıyla uğraşan İbrahim Taşkıran'ın yanına motosikletle 2 kişi yaklaştı. Motosikletten inen yüzü maskeli kişi, 2 elindeki tabancalarla Taşkıran'a kurşun yağdırdı. Can havliyle bir iş yerine sığınan Taşkıran, kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan yaya olarak ara sokaklara kaçarken, diğer şüpheli ise motosikletle bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Taşkıran, kurtarılamadı. Taşkıran'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Taşkıran'ın eşi ve çocuklarının da panik yaşadığı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMLAR

        Öte yandan, Taşkıran'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı ve sosyal medya hesabından sık sık husumetlilerine yönelik imalı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. İbrahim Taşkıran'ın bazı paylaşımlarında, mahallede silahlı saldırılarda ölen yakınlarına yer verdiği görüldü. Silahlı fotoğraflarını da paylaşan Taşkıran'ın, 'Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil. Resmen asayiş çökmüş. Herkesin belinde bir tabanca olmuş 4 bin 500 TL. Mermi bedava. Kimden istesen verirler' yazdığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Nuri PİR

        2023-09-02 12:05:56

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