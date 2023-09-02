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        Adana'da, dere kenarında kadın cesedi bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 21:58 Güncelleme: 02.09.2023 - 21:59
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        Adana'da, dere kenarında kadın cesedi bulundu
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        Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da dere kenarında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. 4-5 günlük olduğu tahmin edilen 3540 yaşlarındaki kadın cesedinin bacak ve boyun kısımlarında yaralar olduğu tespit edildi.

        Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan vatandaşlar, dere kenarındaki kötü koku üzerine çevreyi incelemeye başladı. Dere kenarında yürümeye devam eden vatandaşlar, kadın cesediyle karşılaştı. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede, 4-5 günlük olduğu tahmin edilen cesedin bacak ve boyun kısımlarında yaraların olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Kadının ölüm nedeni ve kimliği yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Sarıçam Gökhan KESKİNCİ

        2023-09-02 21:57:18

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