Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da depoda 12 kesilmiş, 2 kesilmemiş eşek; 6 da at ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 12:19 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da depoda 12 kesilmiş, 2 kesilmemiş eşek; 6 da at ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA,(DHA)ADANA'da zabıta ekiplerinin baskın yaptığı bir depoda 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirildi.

        Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir depoda kaçak at ve eşek kesimi yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler adrese yaptığı baskında, 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirdi. Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, eşekleri kestiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Eşek ölüleri iş makineleriyle taşınıp bir araziye gömülerek imha edildi. Kesilmeden kurtarılan hayvanlar ise barınağa teslim edildi. Depoda çok sayıda kemik olduğu da görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

        2023-09-03 12:18:52

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adana'da tek tırnaklı hayvan kesen 2 zanlı yakalandı
        Adana'da tek tırnaklı hayvan kesen 2 zanlı yakalandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
        Prof. Dr. Sebe: Sıcak çarpması fark edilmediğinde komaya götürür 
        Prof. Dr. Sebe: Sıcak çarpması fark edilmediğinde komaya götürür 
        Adana'da, dere kenarında kadın cesedi bulundu
        Adana'da, dere kenarında kadın cesedi bulundu
        Adana'da dere kenarında kadın cesedi bulundu
        Adana'da dere kenarında kadın cesedi bulundu
        Adana Demirspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Adana Demirspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı