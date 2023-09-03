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        Aynı caddede 2 gün arayla 2'nci silahlı saldırı; bu kez Mehmet'i vurdular

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 16:34 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:35
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        Aynı caddede 2 gün arayla 2'nci silahlı saldırı; bu kez Mehmet'i vurdular
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        Yusuf KANTARLI-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,(DHA)-ADANA'da İbrahim Taşkıran'ın (42) 2 gün önce öldürüldüğü caddede, bu kez motosikleti ile giden Mehmet Emin Çelik (16), başından vurularak ağır yaralandı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Mehmet Emin Çelik, silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile başından vurulan Çelik, bir otomobile çarpıp, yere düştü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik'in durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ise yerde çok sayıda kovan buldu.

        2 GÜN ARAYLA 2'NCİ SALDIRI

        Sosyal medya hesabından "Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil. Resmen asayiş çökmüş. Herkesin belinde bir tabanca olmuş 4 bin 500 TL. Mermi bedava. Kimden istesen verirler" paylaşımı yapan İbrahim Taşkıran (42) da 1 Eylül'de aynı caddede uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

        2023-09-03 16:33:20

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