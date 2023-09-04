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        Çaldığı motosikletle yakalandı, görüntüleri reddetti: O ben değilim

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:54
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        Çaldığı motosikletle yakalandı, görüntüleri reddetti: O ben değilim
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        Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)-ADANA'da bir evin bahçesinden motosiklet çalan Ş.B. (30), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Ş.B., kendisine izletilen görüntüleri reddedip, "Bana çok benziyor ama o kişi ben değilim" dedi.

        Olay, 4 Ağustos'ta gece saatlerinde Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ş.B., bir evin bahçesindeki motosikletin direksiyon kilidini kırıp, sürükleyerek götürdü. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin sahibi A.T., sabah durumu fark edince polise haber verdi. Görüntülerden tespit edilen Ş.B., Mirzaçelebi Mahallesi'nde çaldığı motosikletle yakalandı. Suçlamayı kabul etmeyen Ş.B.'ye, güvenlik kamerası görüntüleri izletildi. Görüntülerdeki kişinin kendisine çok benzediğini ileri süren Ş.B., "Görüntülerdeki kişi, bana çok benziyor. Ama o kişi ben değilim. Bu motoru, satın aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.B. tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

        2023-09-04 10:52:29

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