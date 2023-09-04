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        Kızıyla ilişki iddiasıyla dövüp, bıçakla boğazından yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:50
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        Kızıyla ilişki iddiasıyla dövüp, bıçakla boğazından yaraladı
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        Nuri PİR/ ADANA,(DHA)ADANA Otogarı´nda bir kişi, kızıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği  Ulaş A.'yı (25) darbettikten sonra bıçakla boğazından yaraladı. Esnafın kurtardığı ağır yaralı Ulaş A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Adana Otogarı´nda meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan 55 yaşlarındaki bir kişi, kızıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ulaş A. ile otogarda karşılaştı. Bir anda Ulaş A.'ya saldırmaya başlayan kişi, daha sonra cebinden çıkardığı bıçağı etrafa savurdu. Bu sırada elinden yaralanan Ulaş A,.,daha sonra yere düştü. Şüpheli, daha sonra Ulaş A.'yı boğazından yaraladı. Olayı gören çevredeki esnaf araya girdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KANLAR İÇİNDE KALDI, ŞOKA GİRDİ

        Olay yerine gelen polis ekipleri yere yatırdıkları şüpheliyi  güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekiplerini bekleyen esnaf ise önce sandalyeye daha sonra yere oturttukları Ulaş A.'nın boğazına tampon yaptı. Kanlar içinde kalan ve şoka giren Ulaş A.'yı, esnaf sakinleştirmeye çalıştı. Ağır yaralı Ulaş A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaş A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

        Ulaş A.'yı namus meselesi yüzünden bıçakladığını öne süren şüpheli  gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan, yaşanan anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

        2023-09-04 11:48:19

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