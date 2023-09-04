Irmak, 3 gündür kayıp

ADANA, (DHA)ADANA'da 3 gün önce evden çıkan 13 yaşındaki Irmak Ecrin Gülnaz'dan haber alınamıyor. Polise giderek kızı hakkında kayıp başvurusunda bulunan Pınar Kömür (34) gözyaşı dökerek "Sen benim ilk göz ağrımsın, ben sana kıyamam, ne olur geri dön" dedi.

Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde yaşayan Pınar Kömür'ün ilk eşinden olan kızı Irmak Ecrin Gülnaz, 3 gün önce kardeşinin cep telefonunu ve evdeki bir çeyrek altını aldıktan sonra dışarı çıktı. O günden bu yana Irmak'tan haber alamayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

DAHA ÖNCE DE KAYBOLMUŞ

Irmak'ın gözü yaşlı annesi Pınar Kömür, kızının 15 gün önce de evden çıkıp kaybolduğunu ancak polisin aynı gün onu bulduğunu belirtti. Kızının hayatından endişe duyduğunu vurgulayan Kömür, "O daha çok küçük, kimin yanındadır, kiminledir hiç bilmiyoruz. Kızımı gören olursa lütfen polise ya da bize haber versin" dedi.

'EVDEN GİTTİĞİN İÇİN KIZMAYACAĞIM'

Kızının eve dönmesi için çağrıda bulunan Kömür, "Kızım ben seni herkesten daha iyi korurum. Sen benim ilk göz ağrımsın. Sen benim en kıymetlimsin. Ne olur evine dön. Ben 3 gündür uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Seni çok merak ediyorum. Sana bir şey yaparlar diye çok korkuyorum. Kızım evine dön. Sana eskisinden daha iyi bakacağım. Evden gittiğin için hiç kızmayacağım. Ne olur evine dön kızım. Sen daha çok küçüksün" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-09-04 12:00:01