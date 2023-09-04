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        Adana'da 4 dönüm kızılçam ormanı yandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:21 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:22
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        Adana'da 4 dönüm kızılçam ormanı yandı
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        Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),(DHA)-ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, kısa sürede kontrol altına alındı. 4 dönüm kızılçam ormanı yandı.

        Kozan'ın Aydın Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 3 su tankı ve 30 personel sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 4 dönüm kızılçam ormanı yandı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

        2023-09-04 14:20:33

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