Adana'da 4 dönüm kızılçam ormanı yandı
Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),(DHA)-ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, kısa sürede kontrol altına alındı. 4 dönüm kızılçam ormanı yandı.
Kozan'ın Aydın Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 3 su tankı ve 30 personel sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 4 dönüm kızılçam ormanı yandı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2023-09-04 14:20:33