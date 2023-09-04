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        Yüksek gerilim hattı tellerinden akıma kapılan elektrik ustası öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 15:08 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:09
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        Yüksek gerilim hattı tellerinden akıma kapılan elektrik ustası öldü
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        Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da inşaata hat çekmek için bir evin damına çıkıp, yüksek gerilim hattı tellerinden akıma kapılan elektrik ustası Mehmet Önen (50), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; elektrik ustası Mehmet Önen, bir inşaata elektrik hattı çekmek için yanındaki evin damına çıktı. Bir süre sonra Önen, yüksek gerilim hattı tellerinden akıma kapıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Önen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        'DİLEKÇE VERDİK, SONUÇ ALAMADIK'

        Aynı sokakta daha önce kendisinin de elektrik akımına kapıldığını ve ağır yaralandığını dile getiren Seyhan Sözütek, "Ben de aynı şeyi yaşadım ama neyse ki hayattayım. Geçen yıl çalışırken yüksek gerilim hattına kapıldım. Bacaklarım, kollarım yandı; köze döndü. Bu birinci, ikinci değil; dördüncü, beşinci vaka. Yetkililere dilekçe verdik ama sonuç alamadık" dedi. Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

        2023-09-04 15:07:07

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