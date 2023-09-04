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        Otobüs durağındaki 2 kişinin ölümüne neden olan dolmuş şoförü uyuşturucu etkisindeymiş

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 15:12 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:13
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        Otobüs durağındaki 2 kişinin ölümüne neden olan dolmuş şoförü uyuşturucu etkisindeymiş
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        Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, dolmuşla otobüs durağına çarpan ve 2 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan şoför Yusuf K.'nin kaza anında uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.

        Kaza, 6 Nisan saat 08.00 sıralarında Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Kiremithane hattında çalışan Yusuf K.'nin kullandığı 01 M 0382 plakalı dolmuş, kontrolden çıkarak çok sayıda kişinin beklediği otobüs durağına daldı. Kazada durakta bekleyen Halil Çiftçi (71) ile eşi Fadime Çiftçi (70) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, dolmuş şoförü ise kaçtı. Kısa süre sonra gözaltına alınan Yusuf K. tutuklandı. Yusuf K. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adana 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        TEST SONUÇLARI ÇIKTI

        İddianamede, Yusuf K.'nin caddede giderken direksiyon hakimiyetini kaybettiği, kontrolden çıkan dolmuşun durakta bekleyenlere çarptığı belirtildi. Kaza günü Yusuf K.'nin uyuşturucu etkisinde olduğunun polis ekiplerince tespit edildiği ve ardından kan-idrar testi yapıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, "Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesince sanıktan alınan kan örneğinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden amfetamin, metamfetamin, sentetik uyuşturucu, idrar örneğinde ise esrar etken maddesi bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

        BİLİRKİŞİ RAPORU

        Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede şunlar kaydedildi:

        "Sanığın, Karayolları Trafik Kanunu'na göre 'sürücüler trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadır' ile 'uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olanlar ile güvenli sürüş yeteneğini kaybetmiş kişilerin araç kullanması yasaktır' kurallarını ihlal ettiği, uyuşturucunun etkisi altında araç kullanıp şerit değiştirirken direksiyonu toplayamadan ve fren tertibatına başvuramadan geliş hızıyla kaldırıma çıkıp durağa ve duraktaki yayalara şiddetli şekilde çarpmasıyla trafik güvenliğini tehlikeye sokarak bilinçli taksirle sebebiyet verdiği değerlendirilen kazada asli ve tam kusurlu olduğu kanaati ağırlık kazanmıştır."

        İfadesinde suçlamaları reddeden ve kaza günü uyuşturucu etkisinde olmadığını iddia eden Yusuf K.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

        2023-09-04 15:11:31

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