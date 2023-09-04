Adana'da kaçak hayvan kesimine 1 tutuklama ADANA'dazabıtaekiplerinin baskın yaptığı bir depoda 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 atın ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheliden Seçkin Y. (42) tutuklandı.

Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir depoda kaçak at ve eşek kesimi yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler adrese yaptığı baskında, 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirdi. Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, eşekleri kestiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Eşek ölüleri iş makineleriyle taşınıp bir araziye gömülerek imha edildi. Kesilmeden kurtarılan hayvanlar ise barınağa teslim edildi. Depoda çok sayıda kemik olduğu da görüldü.

TUTUKLANDI