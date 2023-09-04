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        Adana'da kaçak hayvan kesimine 1 tutuklama

        ADANA'dazabıtaekiplerinin baskın yaptığı bir depoda 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 atın ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheliden Seçkin Y. (42) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 19:22 Güncelleme: 04.09.2023 - 19:22
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        Adana'da kaçak hayvan kesimine 1 tutuklama
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        Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir depoda kaçak at ve eşek kesimi yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler adrese yaptığı baskında, 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirdi. Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, eşekleri kestiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Eşek ölüleri iş makineleriyle taşınıp bir araziye gömülerek imha edildi. Kesilmeden kurtarılan hayvanlar ise barınağa teslim edildi. Depoda çok sayıda kemik olduğu da görüldü.

        TUTUKLANDI

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