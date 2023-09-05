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        AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye güvenli bir ülkedir

        AKPartiSözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun 'Afganlar Konya´da eğitiliyor, Türkiye´de sosyal patlamalar olabilir' ifadesini yalanlayarak, "Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye güven ülkesidir, Türkiye bir barış ülkesidir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:09
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        AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye güvenli bir ülkedir
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger´i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Çelik daha sonra AK Parti İl Başkanlığı´na geçerek basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nu eleştiren Çelik, iddialarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu´nun sistematik olarak, 'Afganlar Konya´da eğitiliyor, Türkiye´de sosyal patlamalar olabilir' şeklinde yalan söylediğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

        "Biliyorsunuz çeşitli kere, güvenlik zafiyeti olduğuna dair yaptığı açıklamalarının hepsinin yalan olduğunu söyledik. Bugün de sürekli olarak sosyal patlamalardan bahsetmesi yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir provokasyon girişiminden başka bir şey değildir. Milletimizin sağduyusu, milletimizin zor zamanlarda gösterdiği birlik ve beraberlik her türlü sosyal patlama provokasyonunu bu şekilde konuşanların ortaya koymaya çalıştıkları yaklaşımları her zaman bertaraf etmiştir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye güven ülkesidir, Türkiye bir barış ülkesidir. Büyük ve muazzam tecrübemizle, milletimizin büyük ve muazzam tecrübesiyle bu barış iklimi, bu kardeşlik iklimi her zaman korunmaktadır."

        TÜRKİYE YÜZYILI, KADINLARIN YÜZYILI

        A Milli Kadın Voleybol Takımı´nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısını da değerlendiren Çelik, şunları söyledi:

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