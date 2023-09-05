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        SMA'lı Aziz Ali'nin ilaç kampanyası yüzde 15'e ulaştı

        ADANA'dalaboratuvarteknisyeni Zeynep Yaman (22) ile yoğun bakım hemşiresi Eyüp Yaman (25) çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan 6 aylık oğulları Aziz Ali, kas kaybı ilerlemeden 'Zolgensma gen tedavisi'ne ulaşmayı bekliyor. Aziz Ali'nin tedavisini karşılamak için başlanılan kampanya yüzde 15'e ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 10:18 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:19
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        SMA'lı Aziz Ali'nin ilaç kampanyası yüzde 15'e ulaştı
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        Adana'da yaşayan laboratuvar teknisyeni Zeynep ile yoğun bakım hemşiresi Eyüp Yaman çiftinin ilk çocukları olan Aziz Ali'ye doğumunda alınan topuk kanından SMA Tip-1 teşhisi kondu. Sağlıkçı çift, oğulları için Türkiye'de ücretsiz olarak uygulanan gerekli tedavi yollarına başvurdu. Aile ayrıca yurt dışındaki 'Zolgensma gen tedavisi' için valilik onaylı kampanya başlattı. Hastaneden arta kalan zamanlarda baba Yaman, oğlu için kurumları ve esnafı gezerek kumbara dağıtırken, sosyal medyadan da yayınlar açıldı. Aile, Aziz Ali'nin dünyanın en pahalı ilaçlarından olan Zolgensma'yı da alması için gerekli olan parayı toplamaya çalışıyor. Kampanya şu an yüzde 15'e ulaştı. 

        KAS KAYBI İLERLEMEDEN İLACA KAVUŞMAK İSTİYORUZ

        Oğlunun kas kaybının ileri seviyelere ulaşmadan bu kampanyayı bitirmek istediklerini belirten Zeynep Yaman, şöyle konuştu: 

        "Bebeğimin doğduktan 20-25 gün sonra topuk kanından yapılan testle SMA Tip-1 hastası olduğu kesinleşti. Biz inanamadık. Çünkü hiçbir semptomu yoktu. Biz onu destekli bir şekilde tuttuğumuzda ayağının üzerinde bile durabiliyordu. Sonrasında tedavi sürecine başladık. Çok erken tanı aldık ve bu ilaca da bir an evvel başlatmak istiyoruz. Bizim bebeğimiz de yaşıtları gibi yürüsün, koşsun istiyoruz. Yurt dışındaki ilaç çok pahalı ve bizim bunu tek başımıza karşılamamız mümkün değil, yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz."   

        'BENİM OĞLUM DA BİSİKLETE BİNEBİLSİN'

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