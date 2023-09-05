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        Aile yemeğinde amcasının vurduğu Elif de kurtarılamadı

        ADANA'daBurakYalçınkaya'nın (29), ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya (37) ve yeğeni Yağmur'u (6) tabancayla öldürüp intihar ettiği olayda, ölü sayısı 4'e çıktı. Burak Yalçınkaya'nın başından vurduğu yeğeni Elif (9) de kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:35 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:36
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        Aile yemeğinde amcasının vurduğu Elif de kurtarılamadı
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        Olay, 29 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya (62) ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin, yengesi Esra (34) ve yeğenleri Elif ile Yağmur Yalçınkaya'ya, çıkan tartışmada, tabancayla ateş açtı. Şüpheli, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi.

        Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yalçınkaya'nın olay yerinde öldüğü belirlendi, diğer yaralılar ise hastanelere kaldırıldı. Yağmur Yalçınkaya, 30 Ağustos akşamı, Burak Yalçınkaya ise 31 Ağustos gecesi tedavi gördükleri hastanede öldü.

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