FETÖ´nün 'mütevelli heyeti üyesi' çiftlik evinde 1 dolar ile yakalandı
ADANA'da polis,FetullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adana-Mersin mütevelli heyeti üyesi olduğu öne sürülen ve 2 yıl hapisle aranan Rüştü B.'yi (51) saklandığı çiftlik evinde yakaladı. Rüştü B.'nin evinde B serisi 1 dolar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne ekonomik destek sağladığı belirlenen ve 2 yıl hapis cezasıyla aranan firari Rüştü B.'nin, Yüreğir ilçesindeki kırsal Şeyhmurat Mahallesi'nde bir çiftlik evinde saklandığını belirledi. Dün, eve operasyon düzenleyen ekipler, tüm kapıların kapalı olması üzerine evin çatısından girerek Rüştü B.'yi yakaladı.
KİTAP ARASINDA 1 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ