Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        FETÖ´nün 'mütevelli heyeti üyesi' çiftlik evinde 1 dolar ile yakalandı

        ADANA'da polis,FetullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adana-Mersin mütevelli heyeti üyesi olduğu öne sürülen ve 2 yıl hapisle aranan Rüştü B.'yi (51) saklandığı çiftlik evinde yakaladı. Rüştü B.'nin evinde B serisi 1 dolar ele geçirildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        FETÖ´nün 'mütevelli heyeti üyesi' çiftlik evinde 1 dolar ile yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne ekonomik destek sağladığı belirlenen ve 2 yıl hapis cezasıyla aranan firari Rüştü B.'nin, Yüreğir ilçesindeki kırsal Şeyhmurat Mahallesi'nde bir çiftlik evinde saklandığını belirledi. Dün, eve operasyon düzenleyen ekipler, tüm kapıların kapalı olması üzerine evin çatısından girerek Rüştü B.'yi yakaladı.

        KİTAP ARASINDA 1 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!
        Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Gölün suyu çekildi, mezarlık ortaya çıktı
        Gölün suyu çekildi, mezarlık ortaya çıktı
        Adana'da kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren sanığa dava
        Adana'da kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren sanığa dava
        Adana'da saklandığı çiftlik evinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Adana'da saklandığı çiftlik evinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
        İmamoğlu'nda çıkan orman yangını söndürüldü
        İmamoğlu'nda çıkan orman yangını söndürüldü
        Adana'da yanan araçtan ormana sıçrayan alevler söndürüldü
        Adana'da yanan araçtan ormana sıçrayan alevler söndürüldü