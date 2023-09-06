TSYD Adana Şubesi Kupası, 20 yıl aradan sonra yeniden düzenleniyor

Çukurova Belediye Başkanı ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Çetin'in ev sahipliğinde Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Ankara'dan Karayolları ve PTT SK, Antalya'dan ise Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop takımlarının katılımı ile TSYD Adana Şubesi Kupası düzenlenecek.

SONER ÇETİN: TURNUVAYI GELENEKSEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ

Böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu belirten Başkan Soner Çetin, "Yıllardır düzenlenmeyen TSYD Kupası'na tekrar ev sahipliği yapmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyim. Temsilcimiz Çukurova Belediyesi Spor Kulübü ve Sultanlar Ligi'nin önemli takımlarının katılacağı turnuvaya ev sahipliği yapmanın sevinci içerisindeyiz. Aylardır arkadaşlarımız bu turnuvanın üzerinde hazırlanıyor. Lig öncesi yapılacak olan bu turnuvayı geleneksel hale getirmek istiyoruz. Ayrıca turnuvaya katılacak olan tüm takımlara şimdiden başarılar diliyoruz. 15-16-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan turnuva maçlarına tüm sporseverleri davet ediyoruz" diye konuştu.

KERİM HOŞFİKİRER: ADANALILARI MAÇLARA DAVET EDİYORUZ

TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer ise "TSYD Kupası heyecanı yeniden canlanıyor. Voleybol son yıllarda ülkemizde gittikçe artan bir ilgiye erişti. Temsilcimiz Çukurova'nın Sultanları da bizi gururlandırıyor. 4 takımın katılacağı TSYD Adana Şubesi Kupası Turnuvası için emek veren herkese özellikle Başkan Soner Çetin'e teşekkür ediyoruz. Düzenlenen bu turnuvada katılacak olan tüm takım teknik heyet ve sporcularına başarılar diliyorum. 3 gün sürecek olan turnuvada tüm Adanalıları da maçlara davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2023-09-06 12:11:00