Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız'dan genel asayiş için yol haritası açıklaması EMNİYETGenelMüdürü Erol Ayyıldız, genel asayişin sağlanması, terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele için tereddütsüz ve tavizsiz biçimde çalıştıklarını söyleyerek, "Yol haritamızı şekillendirirken büyük bir uyum içinde de çalışmayı sürdüreceğimizi de belirttik" dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından basın açıklaması yapan Vali Köşger, Adana'nın asayişi, huzuru, güvenliği ve halkın mutluluğunu temin edecek tedbirlerle ilgili çok verimli bir toplantı yapıldığını söyleyerek, "Adana bir huzur kenti olacak. Emniyetin bütün birimleri, bekçisinden en üst müdürüne kadar gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını yürütüyorlar. Asayişi temin noktasında olağanüstü gayretin yürütüldüğünün hepimiz farkındayız. Daha iyi hale gelmesi için de alınması gereken ne tür tedbir varsa onları alacağız. Bugün şunu memnuniyetle gördük ki karargahımız, genel müdürlüğümüz de bu noktada eğer ilde bir eksiklik varsa sonuna kadar bizi destekleyeceklerini ifade ediyorlar. Biz, Akdeniz'in incisi, güzel şehir, Çukurova'nın bereketli toprakları üzerine kurulmuş bu şehrin üzerinde yaşayan hemşehrilerimizin 24 saat, 365 gün güven içerisinde huzur içerisinde sokaklara çıkabilecekleri şehir olması için gereken her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.

'SUÇU ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ ALMAKTAYIZ'

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, genel asayişin sağlanması, terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele için tereddütsüz ve tavizsiz çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: