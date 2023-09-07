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        Otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        ADANA'nınKozanilçesinde önünde giden otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Serdar Çelik (22), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 04:04 Güncelleme: 07.09.2023 - 04:05
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        Otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kaza, saat 01.30 sıralarında Kozan-Adana Karayolu Mansurlu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Serdar Çelik yönetimindeki 01 B 6118 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 AAC 986 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekibi tarafından çıkarılan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer otomobil sürücüsünün ise kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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