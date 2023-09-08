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        Kuru Otlar Üstüne'nin bilet geliri deprem bölgesine aktarılacak

         ULUSLARARASIAdanaAltın Koza Film Festivali´nde Türkiye prömiyerini yapacak olan, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Kuru Otlar Üstüne'nin gösteriminden elde edilecek gelir, deprem bölgelerine ulaştırılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:55
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        Kuru Otlar Üstüne'nin bilet geliri deprem bölgesine aktarılacak
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        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 6 Şubat'ta depremin yaşandığı bölgelere bir nebze yardımcı olabilmek amacıyla, ihtiyaç sahiplerini, destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlarla buluşturan sosyal bir kooperatif olan 'İhtiyaç Haritası' ile iş birliği yaptı. Türkiye prömiyerini Adana'da yapacak olan, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin bilet satışından elde edilecek gelir, İhtiyaç Haritası'na aktarılacak. İhtiyaç Haritası'nın afet bölgesinde kurduğu Hatay Komünite Merkezi başta olmak üzere farklı konteyner kent ve alanlarda çocuklara ve gençlere yönelik kalıcı mekanlar oluşturulup, çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

        İLK KEZ ALTIN KOZA'DA SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK

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