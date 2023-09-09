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        Depremde strese girip sürekli hastalanan kedi antidepresan tedavisiyle sağlığına kavuştu

        ADANA´dason6 ayda üç kez idrar yolu enfeksiyonuna yakalanan 2 yaşındaki 'Scottish Fold' cinsi evcil kedi Arthur´un, 6 Şubat depremi sonrası artan stres nedeniyle hastalığının nüksettiği ortaya çıktı. Arthur´un stresini baskılamak için antidepresan tedavisine başladıklarını kaydeden Veteriner Hekim Mete Betin, "Deprem sonrası kedilerde strese bağlı idrar yolu enfeksiyonu görülme oranı çok arttı. Onlar sadece büyük depremleri değil, binlerce artçıyı da derinden hissedip, korku yaşıyorlar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:18 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:19
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        Depremde strese girip sürekli hastalanan kedi antidepresan tedavisiyle sağlığına kavuştu
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        6 Şubat´taki depremlere Adana´daki evinde yakalanan güzellik uzmanı Elif Kocahan (33) 'Scottish Fold' cinsi kedisi Arthur´un rahatsızlanması üzerine veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Hekim Mete Betin'in yaptığı tetkikler sonrası kedide idrar yolu enfeksiyonu olduğu belirlenip, tedavi uygulandı. İlaç tedavisi ile iyileşen kedi, kısa aralıklarla aynı hastalığa tekrar yakalandı. Bunun üzerine deprem stresine girdiği anlaşılan kediye antidepresan ilaçları verildi. 2 aydır antidepresan ilaçları içirilen kedi sağlığına kavuştu.

        `DEPREM SONRASI STRESE BAĞLI ENFEKSİYONLAR ÖN PLANA ÇIKTI´

        Yaşanan deprem felaketinin ardından evcil kedilerde strese bağlı idrar yolu enfeksiyonu görülme oranının arttığını vurgulayan Betin, evcil hayvan sahiplerine yönelik uyarılarda bulundu. Deprem öncesi daha çok hatalı besleme nedeniyle idrar yolu enfeksiyonu olan kedileri tedavi ettiklerini anlatan Betin, "Ancak deprem sonrası strese bağlı enfeksiyonlar ön plana çıktı. Önceden bu hastalığa yakalanan kediler, tedavi sonrası iyileşirlerdi. Fakat şimdilerde stres nedeniyle hastalık nüksedip duruyor. Arthur´da da aynı şekilde oldu. Bunun üzerine uyguladığımız antidepresan tedavisi olumlu sonuç verdi. Çünkü hastalık deprem stresinden kaynaklanıyor. 6 Şubat sonrası kedilerde strese bağlı idrar yolu enfeksiyonu görülme oranı yüzde 500 arttı. Onlar insanlar gibi sadece büyük depremleri değil binlerce artçıyı da derinden hissedip korku yaşıyorlar" dedi.

        `ANTİDEPRESAN DEDİĞİNDE ŞOKA UĞRADIM´

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