Evden 20 ton çöp çıktı; sahibi 'Yapmayın, bunlar yılların emeği' dedi ADANA'daÇukurovaBelediyesi'nin temizlik ekipleri, kötü koku yayılan ve böcekler çoğalan bir apartman dairesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı. Ekiplerin temizlik çalışmasına uzun süre direnen ev sahibi K.D. (55), "Yapmayın, bunlar yılların emeği. Bana vakit verin, içerisinde önemli eşyalarım var" dedi. .

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.09.2023 - 15:56 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:57 facebook

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