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        Evden 20 ton çöp çıktı; sahibi 'Yapmayın, bunlar yılların emeği' dedi

        ADANA'daÇukurovaBelediyesi'nin temizlik ekipleri, kötü koku yayılan ve böcekler çoğalan bir apartman dairesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı. Ekiplerin temizlik çalışmasına uzun süre direnen ev sahibi K.D. (55), "Yapmayın, bunlar yılların emeği. Bana vakit verin, içerisinde önemli eşyalarım var" dedi. . 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 15:56 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:57
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        Evden 20 ton çöp çıktı; sahibi 'Yapmayın, bunlar yılların emeği' dedi
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        Toros Mahallesi'ndeki bir apartmandan kötü koku ve böcek şikayetinde bulunanlar Çukurova Belediyesi´ne başvurarak sorunun çözümü için yardım istedi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese giderek savcılık izni ile içeri girdi. Çöplerden dolayı dairenin kapısının da zor açıldığı görülürken, içeri giren temizlik personeli şaşkınlık yaşadı. İlaçlama yapılarak çöpler poşetlerle kamyona yüklendi.

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