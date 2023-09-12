Kostümleriyle geldikleri Seyhan Nehri'nde kürek sörfünü festivale çevirdiler

Adana Kano Keyfi ile Mersin Sup oluşumları, Dilberler Sekisi´nde Seyhan Nehri'nde kostümlü paddle board etkinliği düzenledi. Ayakta kürek çekenler, etkinliğe birbirinden ilginç kostümlerle katıldı. Yaklaşık 150 kişi, süpermen, batman, örümcek adam, cadı, sihirbaz, prenses kostümleri giydi. Bir süre karada müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar, daha sonra Seyhan Nehri'nde kürek sörfü yaptı. Kostümlerin dikkat çektiği festival dronla da görüntülendi.

Adana Kano Keyfi kurucusu Tolga Çopur, birbirinden renkli kostümlerle farklı bir festivale imza attıklarını söyledi. Çopur, "Festivale katılanlar çok mutlu oldu. Farklı bir gün yaşadık. Seyhan Nehri'ni güzel bir festival için kullandık. Vatandaşların da bu festivale ilgileri oldukça yüksekti" dedi.

ADANA'DA İLK