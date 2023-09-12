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        Kostümleriyle geldikleri Seyhan Nehri'nde kürek sörfünü festivale çevirdiler

        ADANA'da SeyhanNehri'nde düzenlenen, birbirinden farklı kostümler giyen kürekçilerin katıdığı paddle board (kürek sörfü)  etkinliği yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:20
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        Kostümleriyle geldikleri Seyhan Nehri'nde kürek sörfünü festivale çevirdiler
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        Adana Kano Keyfi ile Mersin Sup oluşumları, Dilberler Sekisi´nde Seyhan Nehri'nde kostümlü paddle board etkinliği  düzenledi. Ayakta kürek çekenler, etkinliğe birbirinden ilginç kostümlerle katıldı. Yaklaşık 150 kişi, süpermen, batman, örümcek adam, cadı, sihirbaz, prenses kostümleri giydi. Bir süre karada müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar, daha sonra Seyhan Nehri'nde kürek sörfü yaptı. Kostümlerin dikkat çektiği festival dronla da görüntülendi.

        Adana Kano Keyfi kurucusu Tolga Çopur, birbirinden renkli kostümlerle farklı bir festivale imza attıklarını söyledi. Çopur, "Festivale katılanlar çok mutlu oldu. Farklı bir gün yaşadık. Seyhan Nehri'ni güzel bir festival için kullandık. Vatandaşların da bu festivale ilgileri oldukça yüksekti" dedi.

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