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        Çaldıkları motosikletleri hafit ticari araca yükleyip götüren 3 şüpheli tutuklandı

        ADANA´daapartmanlarınotoparklarındaki 3 motosikleti çalıp, hafif ticari araca yükleyerek götüren 3 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:32 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:35
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        Çaldıkları motosikletleri hafit ticari araca yükleyip götüren 3 şüpheli tutuklandı
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        Olay, 10 Eylül günü saat 05.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi´nde meydana geldi. Plakaları sökülmüş hafif ticari araçla bir apartmanın bahçesine gelen 3 şüpheli, otoparkta keşif yaptı. Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen şüphelilerden biri, park halindeki bir motosikletin kilidini kırıp, araca yükledi. Şüpheliler olay yerinden ayrıldıktan sonra aynı mahalledeki bir başka apartmanın otoparkından Ali İmran K.´nin motosikletini de aynı yöntemle çaldı. Hırsızlık ise apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        BİRİ SULAMA KANALINDA BULUNDU

        İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İzzet E. (35), Emrecan Ç. (24) ile Burak B. (21) olduğunu belirledi. Şüphelilerin, 8 Eylül gecesi de Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi´ndeki bir apartmanın otoparkından Okan G.´nin motosikletini çaldığı saptandı.

        Ekipler, şüphelileri adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı. İzzet E.´nin evinde yapılan aramada çalınan 2 motosiklet ile 11 kök Hint keneviri ele geçirildi. Diğer motosiklet ise Karahan Mahallesi´ndeki sulama kanalına atılmış halde bulundu.

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