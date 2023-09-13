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        Veliler, okulların çevresindeki ağır hasarlı binalar nedeniyle tedirgin

        ADANA´dabazıokul çevrelerinde hala yıkılmayan ağır hasarlı binalar, öğrenciler ve velilerde tedirginlik yaratıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:45
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        Veliler, okulların çevresindeki ağır hasarlı binalar nedeniyle tedirgin
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana depremlerde Adana'da 13 bina yıkıldı, bin 575 bina ağır, 3 bin 415 bina orta hasar aldı, 418 kişi de hayatını kaybetti. 11 binanın afet anında yıkıldığı Çukurova ilçesi, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları nedeniyle adeta şantiyeye dönüştü. Toz ve gürültü sorununun yaşandığı mahallelerde Turgut Özal ve Süleyman Demirel bulvarlarının bazı kısımları ile ara sokakların, yıkım sahasında kalması nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine araç yoğunlukları oluşmaya başladı. Bazı okulların çevresinde yıkım bekleyen ağır hasarlı binalar ise velilerin tepkilerine neden oldu. Okul bahçesinde vakit geçiren çocukları için endişe duyduklarını dile getiren veliler, yıkımın başladığı zaman can güvenliğinin yanı sıra gürültü ve kirlilik problemi de yaşanacağına dikkat çekti.

        'ÇOCUKLARIMI OKULA GÖNDERMEYECEĞİM'

        Bahçesindeki oyun alanlarının hemen karşısında hala yıkılmamış ağır hasarlı Gökkuşağı Apartmanı bulunan Attila İlkokulu´nda 2 çocuğu eğitim gören Ayşe Barlan, "Aynı okulda okuyan 2 çocuğumdan biri sabahçı, biri akşamcı, tedirginlik yaşıyorum. Okullar açılana kadar buranın yıkılması lazımdı. Yıkım başladıktan sonra önlem almak için yıkım bitene kadar çocuklarımı okula göndermeyeceğim" dedi.

        'ÖNCELİKLİ OKUL ÇEVRESİNDEKİ HASARLI BİNALAR YIKILMALIYDI'

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