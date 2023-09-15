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        Otomobilde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

        ADANA'daarkadaşının kullandığı otomobilde yolcu konumunda bulunan Yusuf B., yanlarına yaklaşan başka bir otomobildeki şüphelilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının kullandığı otomobilde yolcu konumunda bulunan Yusuf B., yanlarına yaklaşan başka bir otomobildeki kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Yusuf B., arkadaşı tarafından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Delil toplama çalışması yapan ekipler, olay yerinde çok sayıda boş kovana rastladı. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 04:28 Güncelleme: 15.09.2023 - 04:30
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        Otomobilde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
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