Adana´da kaçak sigara ve makaron operasyonu ADANA´dapolisindüzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 21 milyon 826 bin makaron, 9 milyon 225 bin adet sigara ve 890 kilo tütün ele geçirildi, 28 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla çok sayıda adrese farklı tarihlerde operasyon düzenledi. Ekiplerin depo ve araçlarda yaptıkları aramalarda, gümrük kaçağı 21 milyon 826 bin makaron, 9 milyon 225 bin adet sigara, 890 kilo tütün ile 3 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.