Minibüste döşemenin içindeki uyuşturucuyu 'Oscar' buldu
ADANA´dapolisintakibiyle uygulama noktasında durdurulan minibüste, narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan aramada döşemenin içine gizlenmiş 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Felemez A. (33), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu´nda takibe alınan minibüs, uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik köpeği `Oscar´ ile arama yapıldı. Oscar´ın, bagaj kapağına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada; minibüsün yan döşemelerinin altına gizlenmiş 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Felemez A. gözaltına alındı.