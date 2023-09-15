Bahçede kilosu 3, halde 4 liraya satılan limon, market rafında 24 lira

Verimli tarım arazilerin bulunduğu Çukurova´da mevsimine göre meyve-sebze hasadı devam ediyor. Adana ve çevresindeki bahçelerde son günlerde hasadı başlayan limon, bahçede kilosu 3 liradan satılıyor. Limonun ikinci durağı olan meyve-sebze halinde ise kilo fiyatı 4 liraya çıkıyor. Kentteki marketlerde ise bu fiyat 6 kat artarak 18-24 lira arasında raflardaki yerini alıyor. Uzun süredir hal ve market fiyatları arasında fahiş fiyat farklarına dikkat çekmeye çalıştıklarını belirten Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, marketlere sıkı denetim uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

`TÜKETİCİ LİMONU UCUZA ALABİLSİN´

Ürünü hal fiyatı üzerinden veya küçük farklarla tüketiciye sunamadıkları için üzgün olduğunu belirten Doğan, "Halden 4 liraya çıkan limonun fiyatı, markete gidene kadar 6 kat artıyor. Biz buna anlam veremiyoruz. Yetkililere defalarca seslenmemize rağmen hala neden denetim yapılmıyor? 4 liraya sattığımız limonu tüketicinin, en fazla 7 liraya alması gerekirken 24 liraya almak zorunda kalıyorlar. Oysa bu oranda artış olmaması lazım. Denetim olsun ki tüketici limonu ucuza alabilsin. Bu şekilde hem tüketici hem üretici mağdur oluyor" diye konuştu.

`BU FİYAT FARKI VATANDAŞA HAKSIZLIK´