Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Komşusunun köpeğini bıçaklayarak öldürdü

        ADANA´nınKaraisalıilçesinde çobanlık yapan Ferhat Coşkun´un (38) sürüyü koruyan köpeği 'Bozo', komşusu Ö.A. (45) tarafından köpeğine saldırdığı gerekçesiyle bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldü. Coşkun, Ö.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:25 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Komşusunun köpeğini bıçaklayarak öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, 27 Ağustos´ta ilçeye bağlı Merkezboztahta Mahallesi´nde meydana geldi. Keçi çobanlığı yapan Ferhat Coşkun´un Bozo isimli çoban köpeği kayboldu. Coşkun komşularından, köpeğinin en son başka bir komşusu Ö.A.´nın köpeğiyle boğuşurken görüldüğünü öğrendi. Coşkun, Bozo´yu, son görüldüğü yerde vücudunun 7 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürülmüş buldu. Coşkun´un yanına gittiği Ö.A., `Neden yaptın?´ sorusuna köpeğine saldırdığı için Bozo´yu öldürdüğü cevabını verdi. Bunun üzerine Coşkun, avukatı aracılığıyla adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da Ö.A. hakkında suç duyurusunda bulunarak, sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

        Jandarma karakolunda çağrılarak ifadesi alınan Ö.A., Coşkun´un köpeği Bozo´nun kendisine ve köpeğine saldırdığını, korunmak için de bıçakladığını savundu. Ö.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        'O, YANIMDA BİR ARKADAŞTI'

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        Galatasaray'da kritik viraj
        Galatasaray'da kritik viraj
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"

        Benzer Haberler

        Bahçede kilosu 3, halde 4 liraya satılan limon, market rafında 24 lira
        Bahçede kilosu 3, halde 4 liraya satılan limon, market rafında 24 lira
        Adana'da arkadaşını tabancayla kazara öldürdüğünü öne süren sanığa müebbet...
        Adana'da arkadaşını tabancayla kazara öldürdüğünü öne süren sanığa müebbet...
        Minibüste döşemenin içindeki uyuşturucuyu 'Oscar' buldu
        Minibüste döşemenin içindeki uyuşturucuyu 'Oscar' buldu
        Adana´da kaçak sigara ve makaron operasyonu
        Adana´da kaçak sigara ve makaron operasyonu
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da 20 kilo 700 gram esrar bulunan minibüsün sürücüsü tutuklandı
        Adana'da 20 kilo 700 gram esrar bulunan minibüsün sürücüsü tutuklandı