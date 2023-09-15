Komşusunun köpeğini bıçaklayarak öldürdü

Olay, 27 Ağustos´ta ilçeye bağlı Merkezboztahta Mahallesi´nde meydana geldi. Keçi çobanlığı yapan Ferhat Coşkun´un Bozo isimli çoban köpeği kayboldu. Coşkun komşularından, köpeğinin en son başka bir komşusu Ö.A.´nın köpeğiyle boğuşurken görüldüğünü öğrendi. Coşkun, Bozo´yu, son görüldüğü yerde vücudunun 7 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürülmüş buldu. Coşkun´un yanına gittiği Ö.A., `Neden yaptın?´ sorusuna köpeğine saldırdığı için Bozo´yu öldürdüğü cevabını verdi. Bunun üzerine Coşkun, avukatı aracılığıyla adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da Ö.A. hakkında suç duyurusunda bulunarak, sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Jandarma karakolunda çağrılarak ifadesi alınan Ö.A., Coşkun´un köpeği Bozo´nun kendisine ve köpeğine saldırdığını, korunmak için de bıçakladığını savundu. Ö.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'O, YANIMDA BİR ARKADAŞTI'