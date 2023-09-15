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        Ünlü dansçı Asena Adana´da gençlik aşısı yaptırdı

        ÜNLÜdansçıAsena, Adana´da özel bir medikal estetik kliniğine gelerek natürel botoks, endolift lazer ve gençlik aşısı yaptırdı.  Adana'da hizmet veren Mery Estetik'i ziyaret eden ünlü dansçı ve iş kadını Asena, kliniğin kurucusu Dr. Meral Mutlu'dan çalışmalarına ve işlemlere yönelik bilgi aldı. Türkiye´de sayılı klinikte bulunan cihazları inceleyen ve bilgi alan Asena, Dr. Meral Mutlu´nun sağlık turizmine büyük katkısı olduğunu söyledi. Asena, Mery Estetik´te çok pahalı cihazların bulunduğunu ve işini seven ve hizmet etmek isteyen kliniklerin bu cihazları satın alması gerektiğini söyledi. `ADANA´DAN ESTETİK ÜZERİNE BÖYLE BAŞARILI BİR HOCANIN ÇIKMASI BENİM İÇİN DE ALMANYA İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ´ Almanya´da yaşayan Asena, mağazasına gelen kadınların Adana´daki Mery Estetik´i önerdiğini ve cihazları görmek için Adana´ya geldiğini söyleyerek, "Estetik denildiği zaman akla hep ilk İstanbul ve İzmir gelirdi ama Adana´da böyle bir kliniğin olması beni çok mutlu etti, daha çok ilgimi çekti. Adana çok ilerlemiş bir şehir. Adana´ya kaç yıl aradan sonra tekrar gelince gözlerim doldu. İnsanlar ellerinden geldiğince uğraşıyor ve çalışıyor. Adana müzik camiası için de gelişmiş bir kent. En başarılı müzisyenler, ses üstatları Adana´dan çıkmıştır. Adana´nın çok büyük bir tarihi var, benim için çok değerli bir şehir.  Adana´dan estetik üzerine böyle başarılı bir hocanın çıkması benim için de Almanya için de çok önemli. Almanya elektronik ve sanayi anlamında gelişmiş bir ülke ama bunları kullanabilecek insan yok. Almanya, sağlık hizmetini sağlayacak insan sıkıntısı çekiyor. Bizim ülkemizde ise, bunları kullanabilecek usta hocalar var. Meral Hoca da bunlardan bir tanesi. Meral Hoca bu cihazları hem üretiyor hem de kullanıyor, bu da onu diğerlerinden farklı kılıyor. Almanya´da böyle bir duruma rastlamak kolay değil. Almanya´da da makineler var ama hem makineyi üretip hem de bunu kullanan yok" dedi. `SAĞLIK HİZMETİMİZİ İHRAÇ ETMEK İSTİYORUM´ Dr. Meral Mutlu ise "Asena´nın yıllara meydan okuyan bir cilt yapısı var. Asena´ya sanatçı botoksu denilen `natürel botoks´ uygulamayı düşünüyorum. Normal botokstan daha soft bir şekilde uygulanan ve mimik kaybı yaşatmayacak bir botoks türünü yapacağız.  Çene hattı, yaş ilerlemesine bağlı olarak sarkmaya eğilimli olduğu için endolift lazer de yapmayı düşünüyorum. Bunun haricinde günlük yaşam temposunun vermiş olduğu yorgunluk ve vücudun nem kaybı yaşamasından dolayı gençlik ve nem aşısı uygulamayı düşünüyorum. Bu tür nem aşıları senede yalnızca bir kez uygulanıyor. İki seanslık işlem ile cildin bir yıllık saf hyaluronik asit ihtiyacını karşılıyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak her türlü formülü uygulamaya çalışıyorum. Eğer ithal ettiğim cihazlar sayesinde ülkedeki vatandaş iyileşme kaydedebiliyorsa bu sonuç bana gurur veriyor. Aynı zamanda yurt dışında yaşayanlar Türkiye´ye gelip bizim sağlık sektörü hizmetimizden faydalanıyor ise bu da çok gurur verici bir olay.  Bizim doktorlarımız sağlık sektöründe daha cesur davranıyorlar. Sonuç odaklı olduğumuz için daha hızlı ilerliyoruz. Ülkemizin literatürüne `sağlık ithalatı ve ihracatı´ kelimesini kazandırmak istiyorum. Sağlık hizmetimizi ihraç etmek istiyorum. Bu hizmeti Almanya´daki vatandaşlara da sunmak istiyorum. Ülkenin açığını yapacağım sağlık turizmi ile kapatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:33 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:33
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        Ünlü dansçı Asena Adana´da gençlik aşısı yaptırdı
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