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        Kardeşinin cenazesini almaya gitti, `yol vermeme´ tartışmasında bıçaklandı

        ADANA´daminibüsle kanserden ölen kardeşinin cenazesini almaya giden Ömer Akça (48), ters yönden gelen otomobilin sürücüsü Ferdi Çağlayan tarafından `yol vermeme´ tartışmasında göğsünden bıçaklandı. Gözaltına alınan Çağlayan taburcu olurken, tedavisinin ardından taburcu olan Akça, "Kardeşime son görevimi yerine getiremedim. Bana bu ezikliği yaşattılar. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:19 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:20
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        Kardeşinin cenazesini almaya gitti, `yol vermeme´ tartışmasında bıçaklandı
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        Olay, 25 Temmuz günü Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi´nde meydana geldi. Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören Aydın Akça (43), kentteki bir özel hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan ağabeyi Ömer Akça, oğlu ile birlikte minibüsle hastaneye gitti. Akça, sokağa girdiği sırada ters yönden gelen Ferdi Çağlayan´ın otomobili ile karşılaştı. Ters yönden geldiğini ve cenazesinin olduğunu söyleyen Akça, Çağlayan´dan geri gitmesini isteyerek el işareti yaptı. Bu duruma sinirlenen Çağlayan, otomobilden inerek Akça´nın yanına gidince önce tartışma, ardından kavga çıktı. Hastanenin güvenlik görevlileri araya girdi.

        `ONU BANA GETİRİN, KANINI İÇECEĞİM´

        Bu sırada tehditlerini sürdüren Ferdi Çağlayan, cebinden çıkardığı bıçakla Akça´yı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Ömer Akça, kardeşinin hayatını kaybettiği hastaneye götürülerek, ameliyata alındı. Ferdi Çağlayan´ın çağırdığı arkadaşları, Akça´nın aracına da zarar verdi. Çağlayan´ın, olayın yaşandığı sokakta `Onu bana getirin, kanını içeceğim´ diye bağırarak, tehditler savurduğu belirtildi. O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

        KENDİNİ SAVUNDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ferdi Çağlayan´ı gözaltına alıp, emniyete götürdü. Çağlayan´ın ifadesinde, "Kalabalığın içerisindeki bir kişinin elinde bıçak vardı. Bu kişi, baş parmağıma vurarak beni yaraladı. Aracıma tekme ve taşlarla zarar verdiler. Kendimi korumak için torpidodaki piknikten kalan küçük meyve bıçağını aldım. Akça üzerime atladığında elimdeki bıçağın göğsüne saplandığını düşünüyorum. Öldürme kastıyla yapmadım. Canımı zor kurtardım" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çağlayan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        `ÖLÜYORUM BEN´ DİYEREK YARDIM İSTEMİŞ

        Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Akça´nın, kalbine çok yakın bir bölgeden yaralandığı belirtildi. 10 gün sonra servise alınan Akça, tedavisinin ardından 25 Ağustos´ta taburcu edildi.

        Olay anını anlatan Akça, "Karşımdan gelen araç önümde durunca, `Ters yöndesin arkadaşım, bana müsaade eder misin?´ diye seslendim. Cevap vermeyince yineleyip, cenazemiz olduğunu söyledim. O da araçtan inip, bize saldırdı. Kavganın ardından güvenlik görevlileri bizi araladı. Birden çıkıp, beni bıçakladı. Midemdeki yanma hissinin ardından bıçaklandığımı anladım. Tişörtümü kaldırdığımda, kan fışkırdığını gördüm. Çevredekilerden, `Ölüyorum ben´ diyerek yardım istedim" diye konuştu.

        `SON GÖREVİMİ YERİNE GETİREMEDİM´

        Kardeşinin cenaze törenine katılamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Ömer Akça, "Kardeşimin tedavisi için 2 yıl boyunca elimden geleni yaptım. Ona son görevimi yerine getiremedim. Bana bu ezikliği yaşattılar. Kanun karşısında en ağır cezayı almasını, yaptığının karşılıksız kalmamasını istiyorum" dedi.

        `ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS OLUŞMUŞ DURUMDA´

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