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        Mario Balotelli, Adana Demirspor´a döndü

        Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli´nin transferinde mutlu sona ulaştı. Adana ekibi, İtalyan oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 20:10 Güncelleme: 15.09.2023 - 20:15
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        Mario Balotelli, Adana Demirspor´a döndü
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        Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli´nin transferinde mutlu sona ulaştı. Adana ekibi, İtalyan oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Forvete takviye yapmak için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli´yi 1+1 yıllığına kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan videolu paylaşımda, "Süper Mario geri döndü" denildi.

        2021-2022 sezonunda mavi-lacivertli forma ile çıktığı 35 resmi maçta 19 gol, 7 asistlik performans sergileyen İtalyan golcü, Süper Lig´e damgasını vurmuştu.

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