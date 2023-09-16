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        Adana Demirspor, Cisse'yi renklerine bağladı

        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Senegalli savunma oyuncusu Pape Abou Cisse ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 08:31 Güncelleme: 16.09.2023 - 08:35
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        Adana Demirspor, Cisse'yi renklerine bağladı
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        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Senegalli savunma oyuncusu Pape Abou Cisse ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

        Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yeni transfer duyuruldu. Adana Demirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından "Kulübümüz, Pape Abou Cisse ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" notuyla paylaşımda bulunuldu.

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