Adana Demirspor, Cisse'yi renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Senegalli savunma oyuncusu Pape Abou Cisse ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Giriş: 16.09.2023 - 08:31 Güncelleme: 16.09.2023 - 08:35
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Senegalli savunma oyuncusu Pape Abou Cisse ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yeni transfer duyuruldu. Adana Demirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından "Kulübümüz, Pape Abou Cisse ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" notuyla paylaşımda bulunuldu.