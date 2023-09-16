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        Adana'da orman yangını

        ADANA'nınKozan ilçesi Kalkumaç Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:46 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:50
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        Adana'da orman yangını
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        ADANA'nınKozan ilçesi Kalkumaç Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

        Kozan ilçesi Kalkumaç Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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