Adana'da orman yangını
ADANA'nınKozan ilçesi Kalkumaç Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Giriş: 16.09.2023 - 14:46 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:50
ADANA'nınKozan ilçesi Kalkumaç Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Kozan ilçesi Kalkumaç Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.