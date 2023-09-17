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        Adana´da `Süslü Kadınlar Bisiklet Turu´

        ADANA´da,Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen `Süslü Kadınlar Bisiklet Turu´nda, bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar, kent turu attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 18:59 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:00
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        Adana´da `Süslü Kadınlar Bisiklet Turu´
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        ADANA´da,Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen `Süslü Kadınlar Bisiklet Turu´nda, bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar, kent turu attı.

        Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla 32 ülke 200 şehirde eş zamanlı düzenlenen etkinlikler kapsamında Adana´da da kadınlar, sosyal medya üzerinden örgütlendi. Çok sayıda kadın bisikletçi, Uğur Mumcu Meydanı´nda toplandı. Bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar, şarkılar söyleyip eğlendi. Bazı erkek bisikletçiler de etkinliğe destek verdi. Pedal çeviren kadınlar, Ziya Paşa ve Gazi Paşa Bulvarları´ndan geçtikten sonra başlangıç noktasına geri döndü. Bisiklet turuna trafikteki sürücüler de kornalarıyla eşlik etti.

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